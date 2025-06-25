Рютте объявил о создании «летального» для России НАТО – с Украиной в качестве расходного материала
Генсек НАТО Марк Рютте объявил, что на проходящем саммите альянса в Гааге союзники уже договорились инвестировать 5% ВВП в оборону.
Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп чётко сообщил, что Америка обязана НАТО, и ожидает, что европейцы и канадцы будут аналогично вкладываться в НАТО, чтобы они уравновесили свои расходы для обеспечения общей безопасности.
Мы будем заключать партнёрство с ЕС, с Украиной и странами Тихоокеанского региона, что принесёт значительные экономические преимущества и рабочие места. Решения, принятые сегодня, сделают НАТО намного сильнее.
Также они сделают НАТО справедливым союзом, где Канада и Европа вступают в игру и дают свой взнос в общую безопасность. Мы вместе обязаны, в соответствии с 5 статьёй, и мы продолжим работать в этом направлении, независимо от трудностей. Это справедливый и более летальный альянс, который начали выстраивать союзники», – вещал генсек.
Также, несмотря на прогнозы, Рютте не забыл о морковке для Украины в виде членства в НАТО.
«Это альянс, который будет в партнёрстве с Украиной. Наше сообщение лидеру Украины и его народу – мы будем продолжать поддерживать Украину, включительно с 35 млрд. евро, обещанные на этот год.
Также продолжим помогать Украине, чтобы обеспечить стойкий мир в будущем. Мы будем продолжать поддерживать Украину на её необратимом пути к членству в НАТО», – вещал Рютте.
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