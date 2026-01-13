Рютте не скрывает: «ВСУ – первая линия обороны. Будут защищать себя сами»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопреки риторике Вашингтона, США будут полностью вовлечены в процесс обеспечения гарантий безопасности Украины. Но на первой линии огня, как и прежде, останется украинская армия.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Глобальном европейском форуме Renew Europe, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, Украина по-прежнему в приоритете. Наша безопасность неразрывно связана с безопасностью Украины. Независимо от того, когда закончится эта война, наша поддержка Украины будет по-прежнему важна для обеспечения прочного мира. В конце концов, украинские вооруженные силы останутся первой линией обороны», – сказал Рютте.

Он указал, что на прошлой неделе во время встречи в Париже был выбран трёхуровневый подход гарантий безопасности Украине.

«Первый уровень – это вооруженные силы Украины. Они будут первой линией обороны, призванной защищать себя. Второй элемент гарантии безопасности – это «коалиция», которую создают Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Многие страны будут работать сообща, предоставляя Украине гарантии безопасности, в том числе обучая её вооруженные силы и делая всё необходимое, чтобы Украина могла себя защитить», – рассуждал он.