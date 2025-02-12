Рютте грозит из Брюсселя: «Реакция НАТО будет опустошительной для России!»

Константин Серпилин.  
12.02.2025 19:18
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Североатлантический альянс должен быть готов защищать каждый дюйм своей земли.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Североатлантический альянс должен быть готов защищать каждый дюйм своей земли. Об этом на брифинге...

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Назвавший себя «представителем российских СМИ в изгнании» задал вопрос о данных датской разведки, что якобы Россия «готовит очередную атаку на страны-участницы ЕС».

«Готово ли НАТО к войне, а не выжидает?», – подстрекал беглый нацпредатель.

«Если Путин захочет напасть на НАТО, то он проиграет. Реакция будет просто опустошительной, потому что мы знаем, насколько мощный оборонный потенциал НАТО.

Хочу сказать, что если такими темпами Путин будет усиливать производство и укрепление своего оборонного комплекса, но и посмотрите, что и Китай делает, как они производят ядерные боеголовки, что у них там с ВМС и т.д.

Если они продолжат в таком духе, это будет несравнимо с тем, что мы делаем. Мы должны об этом помнить. Мы должны тратить больше на оборону, должны больше помогать Украине, должны быть способны защитить себя, если будет такая необходимость», – вещал Рютте.

«НАТО должно быть летальной организацией, такой, которая наносит мощный удар. Мы не можем просто сдерживать какую-то агрессию, мы должны давать отпор, это для нас самое важное. Угрозы идут не только из России, но очень важно, чтобы произошло разоружение России. И, прежде всего, нужно, чтобы мы были готовы защищать каждый дюйм натовской земли», – тарахтел голландец.

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