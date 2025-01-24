Рынок недвижимости падает, но пока держится на льготных ипотечниках – крымский застройщик

Рынок недвижимости Крыма может просесть на 10-15% в объемах продаж по итогам года, но на фоне 100-процентного роста за предыдущий период — это не критично.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила коммерческий директор одной из крымских компаний-застройщиков Дарья Плотникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о годе целиком, потому что первое полугодие всё-таки было очень активное для застройщиков, спрос вероятно может снизиться в сравнении с 2024 годом. Но если говорить о Крыме, то прирост в 2024 году объёма проданной недвижимости к предыдущему 2023 году составил 100%. И если спрос снизится на какие-то 10-15%, а сейчас такой реалистичный сценарий, то в целом это достаточно здоровая картина для рынка», – утверждает она.

Эксперт подчеркнула, что в Крыму потенциальная емкость рынка составляет 25 млн м², и с учетом того, что за 10 лет было построено всего 8 млн м², стагнация строительной отрасли не грозит. Однако, чтобы удержать стоимость жилья и покупательскую способность, придется экономить.

И в ближайшие два-три года застройщики будут искать возможность оптимизировать проектные решения. Пока что основной покупатель жилья в новостройках – участники программы семейной ипотеки.