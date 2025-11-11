Литва минируется и строит защитные сооружения, чтобы сдерживать прорвавшихся за первую линию обороны русских до прихода основного подкрепления из стран НАТО.

Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис на площадке американского «Института Хадсона» (включён в перечень нежелательных организаций в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши сухопутные войска вместе с американскими и немецкими войсками – это будет первая линия обороны, которую русские увидят с любого направления, будь то северо-восток, восток или Калининград, запад. И ещё всю систему противодействия мобильности, которую мы там создаём.

Помимо противодействия беспилотникам, это будут те же минные поля, инфраструктура, которая будет препятствовать манёвру бронетанковых формирований России. И третий элемент – это наша региональная оборона. А затем – подкрепление, которое придёт из Германии и других мест», – бравировал Будрис.