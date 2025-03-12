Русский язык и культура вернутся в Одессу – экс-соратник Зеленского обещает объятия с нацистами

Анатолий Лапин.  
12.03.2025 20:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Русофобия и национализм – это искусственно насажденные одесситам понятия. Сегодняшняя Одесса – не настоящая, и все это насажденное якобы быстро придет в небытие, «как только на Украине установится мир».

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил депутат Верховной рады, сбежавший из Украины, бывший соратник Зеленского по партии Артем Дмитрук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русофобия и национализм – это искусственно насажденные одесситам понятия. Сегодняшняя Одесса – не настоящая,...

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«Одесса всегда была особенным городом и остается им. И вернутся  и названия, и памятники, и русский язык на улице, и так далее. И украинский язык, и украинская культура, и русская культура, и болгарская культура, и молдавская культура, и все то многообразие, которое всегда было в Одессе.

На сегодняшний день там несвойственная большинству граждан нашей страны свобода. Та свобода, которую сегодня превратили в ненависть к русским, в русофобию. Ее насаждали очень много, сегодня просто только о ней мы слышим. Она же абсолютно искусственна, и пропадет в моменте, мы очень быстро сами увидим, что-то, что было искусственно, то, что было насажено гражданам Украины, вот эта история об ущемлении их прав в разговоре на родном языке, ущемление их прав входить в ту церковь, в которую они хотят ходить, ущемление их прав, слушать ту музыку, которую они хотят слышать, чтить тех героев, которые они хотят чтить, – она разрушится», – вещал он.

«А то, что было испокон веков, то, что было дано с молоком матери, то, что люди по-настоящему любят и то, что их, возможно, сейчас они об этом не говорят во всеуслышание, возможно, сегодня они так это не отстаивают или удерживают просто у себя.

Но когда будет возможность, они обязательно об этом заявят. Выйдут маршем, выйдут крестным ходом и заявят об этом. И этих людей, конечно же, намного больше, они ждут мира и так далее», – рассуждал Дмитрук.

Куда Дмитрук предлагает деть сотни тысяч вооружённых и неденацифицированных нацистов и почему они позволят одесситам радостно забыть о всех зверствах, украинец не пояснил.

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