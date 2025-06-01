Русский «Перл Харбор»: Диверсанты СБУ атаковали военные аэродромы в глубоком тылу России

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В Мурманской области недалеко от базы стратегической авиации «Оленья» раздались звуки взрывов, в небо поднимается столб черного дыма. Местные паблики выложили видео, снятое очевидцами, – утверждается, что атака производилась с фуры, которая была припаркована недалеко от заправки.

«Приехал водитель, он бегает-мечется, у него из-под тена грузовика вылетают дроны в сторону аэродрома. Его повязали ГАИшники. Он говорит – «мне сказали точку, куда приехать, где должны встретить, и тут дроны вылетают один за одним», – объясняет автор ролика.

Одновременно пришло известие об аналогичной атаке на военный аэродром в Усольском районе Иркутской области, где также базируются «стратеги». Очевидцы также публикуют фото пожара. Предполагается, что вражеские дроны там тоже были запущены с грузовика.

Попытка удара дронами по военному аэродрому зафиксирована и в Рязани.

Украинские паблики сообщают, что диверсии – часть масштабной операции СБУ «Паутина». Также публикуются кадры поражения самолетов, якобы снятые камерами украинских дронов.

«Сложно переоценить значение удара СБУ по аэродромам накануне возможной встречи в Стамбуле. Заявления про Сумы, Харьков и Днепропетровск завтра будут выглядеть смешнее, чем обычно», – злорадствует экс-советник МВД Украины Виктор Андрусив.

Объявленный в розыск Россией украинский политолог Юрий Романенко ликует:

«Удар СБУ по базе в Оленье – это даже не пять и не десять, это сотка. Очень серьезный успех. Поскольку в разы уменьшает способность России наносить удары крылатыми ракетами, поскольку современная Россия эти бомбрадировщики производить не может. Поэтому резко сузится количество носителей крылатых ракет. С чем все украинцев и поздравляю».

Помогающий бойцам СВО волонтёр Роман Алёхин с горечью указывает:

«Это русский «Перл Харбор». Надеемся, что ответ будет таким же, как у США на нападение на их Перл Харбор или даже жестче».

Основатель движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов напоминает:

«Ядерная доктрина России предполагает применение ядерного оружия по результатам сегодняшних атак на нашу стратегическую авиацию».

Депутат Госдумы Михаил Делягин не верит в решительный ответ.