Русский миллиардер: «Европа – это черная, завистливая, жесткая русофобия»

Елена Острякова.  
12.01.2026 14:43
  (Мск) , Москва
Дзен, ЕС, Россия, Санкции


Долларовый миллиардер Сергей Колесников признался, что ощутил огромное облегчение, когда в 2024 году избавился от всех своих активов в Европе.

Об этом бизнесмен, занимающий 57-е место в списке «Форбс», совладелец компании «Технониколь», заявил в интервью Ольге Благовещенской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возвращаться в ЕС и Америку мы не собираемся. Инвестировать в западные страны я не собираюсь. Если мне даже предложит лет через пять, скорее всего, тот груз тяжести на сердце, тот груз страхов и переживаний  меня будут отталкивать. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мое мнение поменялось. Для меня Европа – это черная, завистливая, жесткая масса, в которую я не хочу возвращаться. Это русофобия-русофобия-русофобия, несправедливость, несправедливость, несправедливость. Я чувствовал себя там, как волк, на которого ведут охоту», – сказал Колесников.

Он пожаловался, что после 2022 года о его компании распространяли «грязные слухи», и многие партнеры и клиенты отказывались с ней работать. Предприятия пришлось продавать по несправедливой стоимости, а завод в Польше был конфискован.

