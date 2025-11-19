Русский дрон над Молдовой видишь? А это НЛО

Елена Острякова.  
19.11.2025 13:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 241
 
Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Одесса, Россия, Спецоперация, Украина


Минобороны Румынии заявило, будто три российских беспилотника сегодня ночью нарушили воздушное пространство Молдовы при ударе по инфраструктуре Одесской области.

Минобороны Молдовы сначала эту информацию не подтвердило. Только мобильный патруль погранполиции сообщил «о зафиксированном звуке неопознанного летательного аппарата, похожего на дрон». НЛО летел в 2000 метрах от линии госграницы на высоте до 100 метров. Украинские пограничники подтвердили наблюдение дрона без взрывчатого заряда. Впоследствии он исчез с радаров.

Минобороны Румынии заявило, будто три российских беспилотника сегодня ночью нарушили воздушное пространство Молдовы при...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Спустя несколько часов молдавское минобороны также подтвердило пролет БПЛА, сославшись при этом на коллег из Румынии и Украины. Военные Молдовы пояснили, что дрон «не был обнаружен системами мониторинга из-за низкой высоты полёта».

Общественность Молдовы сразу вспомнила о французском радаре,  приобретенном правительством за 14,5 млн евро. В 2024 году российские «Герани» несколько раз падали на молдавской территории, но их обнаруживали только на земле. Эксперты в Кишиневе считают, что радар работает не на Молдову, а на Украину, передавая данные дислоцированным в Одесской области подразделениям украинской ПВО.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить