Русские зашли в Северск: ВСУшников расстреливают, как в тире

Хорошие новости поступают из Северска (ДНР), который с 2014 года был занят украинскими войсками.

Российская армия, освободив село Платоновка, не только фактически перерезала основную дорогу снабжения гарнизона ВСУ к северо-западу от Северска, но и смогла зайти непосредственно в сам город.

«Освобождение села на северо-западе от Северска позволяет подразделениям ВС РФ полностью контролировать дорогу Северск – Красный Лиман, что лишает противника важного логистического маршрута, значительно затрудняя положение украинских войск в городе. Продолжая успешное наступление, бойцы 7-й отдельной мотострелковой бригады взяли очередной населенный пункт в рамках блокирования украинских войск в городе Северск», – сообщили в МО РФ.

А паблик 3-й ударной армии ВС РФ опубликовал показательное видео засады на подразделение противника на южной окраине Северска. Спокойно идущую и явно не ожидающую такого поворота группу ВСУшников, расстреливают, как в тире.

Признает заход русских в Северск и ВСУшник «Мучной». По его словам, применяется тактика просачивания малыми группами

«То, о чем предупреждали раньше, сейчас и вылезло на поверхность, южный фланг города реально начал понемногу проседать! По кадрам видно, как противник продвигает свои малые группы — заходят двойками-тройками, работают тихо, пытаясь занять частный сектор и расширить там свое присутствие. Формируют себе так называемые микроопорники, лишь бы зацепиться», – пишет ВСУшник.

При этом украинский военкор Олег Петренко отмечает, что «российские войска проводят атаки в направлении центральной части города».