За последние полгода российские военные изменили тактику и проводят глубокие операции по инфильтрации в тыл обороны ВСУ. Сегодня такого понятия, как «серая зона» и устойчивая линия обороны уже не существует в принципе.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил зам командира третьего армейского корпуса, сформированного из боевиков запрещенного в России террористического «Азова», нацист Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

