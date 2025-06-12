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Россия может устроить кибератаку на британские организации, или пойти на ещё какие-то жесткие действия – в ответ на содействие Лондона украинским террористам.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил ранее работавший в Москве британский дипломат Иэн Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, я могу сказать вам, что русские абсолютно уверены, что британцы замешаны в этом деле [атаке на стратегические аэродромы РФ], откровенно говоря. И они будут планировать ответные меры, как делали это раньше, например кибератаки и все эти вещи, о которых мы хорошо знаем. Так что они что-то планируют», – сказал Прауд.