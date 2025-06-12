«Русские явно что-то планируют» – британцы ждут ответа за атаку на стратегические аэродромы

Владимир Гладков.  
12.06.2025 20:43
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия может устроить кибератаку на британские организации, или пойти на ещё какие-то жесткие действия – в ответ на содействие Лондона украинским террористам.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил ранее работавший в Москве британский дипломат Иэн Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может устроить кибератаку на британские организации, или пойти на ещё какие-то жесткие действия...

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«Ну, я могу сказать вам, что русские абсолютно уверены, что британцы замешаны в этом деле [атаке на стратегические аэродромы РФ], откровенно говоря. И они будут планировать ответные меры, как делали это раньше, например кибератаки и все эти вещи, о которых мы хорошо знаем. Так что они что-то планируют», – сказал Прауд.

«С их точки зрения сейчас британцы проигрывают войну на Украине. И это на самом деле ослабляет саму Британию, потому что общественность обеспокоена продолжением войны, что усложняет жизнь обычным британцам.

Так что, я думаю, что будет какая-то ответная реакция. Но сейчас мне кажется, у русских все равно преимущество в большой стратегической игре, которая происходит на Украине», – подытожил он.

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