Русские скупают европейские СМИ: теряем Чехию и Францию – тревога в киевской студии

Вадим Москаленко.  
10.10.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 140
 
Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Москва якобы готовит на следующий год многомиллиардную пропагандистскую кампанию для европейцев.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ещё цифра из российского бюджета. Они в 1,8 раз увеличивают издержки на пропаганду. Это миллиарды долларов!», – сочинял он.

«На кого это рассчитано, для внутреннего потребителя? Нет. Это рассчитано на европейского потребителя. В Европе на следующий год намечено несколько мощных выборов, начиная с венгерских.

И мы видим, насколько сегодня Европа не консолидирована, и ультраправые… я видел много комментариев по чехам и читал, что они сами пишут. В любом случае, ряд высказываний будущего премьера очень орбано-подобные. И миллионом снарядов пусть занимается НАТО, чехи не будут, трампо-подобные. И Франция… Сегодня рейтинги показывают, что у Ле Пен выше рейтинг, чем у Макрона. И это очень показательно», – сказал Пендзин.

«Поэтому вброс большого количества российских денег и продвижение российских нарративов через европейские СМИ – а они же не объективные! Они, будем откровенны, кто больше заплатил, тот и проплатил. И музыка именно такая.

И это меня больше всего страшит. Помните, с чего мы начали? С того, что 60 млрд. надо искать. И ищут сегодня те политические силы, которые прекрасно понимают риски, связанные с Россией», – тревожился укро-экономист.

