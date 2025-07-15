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Часть американских элит всё ещё верит, что экономика России вот-вот рухнет, и ослабленную страну можно будет пограбить.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сенатор Грэм и его коллеги, которые с ним согласны, все еще думают, что могут использовать войну на Украине как дубинку, чтобы сместить президента Путина с поста. Они все еще живут в мире фантазий. Как мы уже неоднократно говорили, они продолжают верить в эту чушь, что Россия слаба, что российское общество хрупко, что «Путин – это ненавистный диктатор», – отметил он.

«Мы – хорошие либеральные демократы, которые хотят принести мир и счастье повсюду», что на самом деле означает, что мы хотим привезти в Россию кучу самых низших форм человеческой жизни в частном секторе, чтобы грабить ее, пока мы ставим марионетку в Москве», – сказал Макгрегор.