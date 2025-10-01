«Русские продвигаются»: ВСУ не могут прикрыть от дронов Днепропетровское направление

01.10.2025 18:13
Украинцы не могут закрыть антидроновыми сооружениями прифронтовые участки в Днепропетровской области.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил украинский военный журналист Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, как обстоят дела на линии фронта в Днепропетровской области с антидроновыми тоннелями.

«Если на юге Днепропетровщины противник имеет еженедельные продвижения, то этих логистических путей, тоннелей должно быть больше. И, конечно, вопрос качества, потому что я же много видел, как сетки фактически за короткое время не выдерживали ветра, погодных условий – и рвались. То есть сетки должны быть надлежащего качества», – жалуется Пападин.

Тревожит его ситуация в направлении пгт Покровское, на которое наступают ВС РФ.

«В сторону Покровского, к сожалению, единственная сетка, которую я видел, это на одном из блокпостов. Все остальные дороги, к сожалению, пока открыты», – жалуется украинцев.

