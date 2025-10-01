«Русские продвигаются»: ВСУ не могут прикрыть от дронов Днепропетровское направление
Украинцы не могут закрыть антидроновыми сооружениями прифронтовые участки в Днепропетровской области.
Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил украинский военный журналист Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий поинтересовался, как обстоят дела на линии фронта в Днепропетровской области с антидроновыми тоннелями.
«Если на юге Днепропетровщины противник имеет еженедельные продвижения, то этих логистических путей, тоннелей должно быть больше. И, конечно, вопрос качества, потому что я же много видел, как сетки фактически за короткое время не выдерживали ветра, погодных условий – и рвались. То есть сетки должны быть надлежащего качества», – жалуется Пападин.
Тревожит его ситуация в направлении пгт Покровское, на которое наступают ВС РФ.
«В сторону Покровского, к сожалению, единственная сетка, которую я видел, это на одном из блокпостов. Все остальные дороги, к сожалению, пока открыты», – жалуется украинцев.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: