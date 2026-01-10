Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В британской прессе разгорелись споры относительно введения воинской повинности, которая была отменена еще в 18 веке, но возобновлялась только во время мировых войн.

Газета Mirror сообщает, что «на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией» Великобритания готовит запустить программу «солдат на год» для лиц младше 25 лет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперимент стартует с небольшой группы из 150 человек. Ожидается, что в конечном итоге она будет охватывать более 1000 человек в год.

Профессор Энтони Глиса из Букингемского университета считает такие меры недостаточными. Он настаивает, что Британии и странам Европы нужна большая сухопутная армия, которая будет сформирована путем возвращения воинской повинности.

«Хорошо обученная, находчивая сухопутная армия Великобритании, состоящая из молодых и энергичных британцев, будет сдерживать Путина там, где ядерное оружие не может действовать», – сказал Глис.

Он уверен, что Россия, не применив ядерное оружие на Украине, не рискнет бить им и по странам НАТО. И этим будет обеспечена победа Запада.

«Население ЕС, Великобритании и Норвегии составляет 523 миллиона человек, что более чем в два раза превышает население России со 144 миллионами человек». Наш совокупный ВВП составляет 24 триллиона долларов, в то время как ВВП России — 2 триллиона долларов», – рисует «переможные» перспективы Глис.