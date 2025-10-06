Русские не отказались от Одессы и готовятся к наступлению, – генерал ВСУ

Россия не отказалась от планов по освобождению Одессы и сейчас явно готовит наступление. Отрезать Украину от Черного моря она будет со стороны Запорожья, Херсона и Николаева.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«От Одессы россияне точно не отказались, для них это – лакомый кусок. Когда я с пленными общался, то они говорили, что не Сумы, не Черкассы, ни Киев, ни Житомир им не нужны, им нужно было отрезать нас от Черного моря

То, что они не пойдут с моря – это факт, потому что с моря они не могут захватить город-миллионник Одессу, море они могут использовать просто как дополнительное средство отвлечения сил, поддержки или еще чего-то.

Они очень хорошо научились, что ходить большими колоннами – их просто уничтожат. Потому, по моему мнению, они будут форсировать Херсон и основное направление будет – это Запорожье.

По Запорожью, по сухопутной части юга Украины они уже будут продвигаться в сторону Николаева и потом Одессы.

Они точно готовятся к какому-то наступлению – будет ли это наступление на Запорожье или на Днепр, на Харьков – тут, я думаю, что предсказать очень тяжело. Но к этому нужно готовиться – это факт», – заявил Марченко.

 

