Русские не отказались от Одессы и готовятся к наступлению, – генерал ВСУ

Россия не отказалась от планов по освобождению Одессы и сейчас явно готовит наступление. Отрезать Украину от Черного моря она будет со стороны Запорожья, Херсона и Николаева.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

