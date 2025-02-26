Русские не остановятся. Нам лучше отправить Зеленского подальше – Макгрегор
Россия не остановит боевые действия, пока не реализует все свои цели на Украине. Лучшее, что сегодня может сделать Запад, – это отправить в отставку Владимира Зеленского.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему русские не согласятся на прекращение огня? Потому что они еще не достигли своей цели. Помните, они перечислили условие «полная денацификация». Другими словами, украинское государство должно быть лишено возможности угрожать России, но этого пока не произошло, украинские вооруженные силы должны быть уничтожены, и это происходит, последние остатки уничтожаются.
И, наконец, им нужно новое правительство в Киеве. Я бы не стал доверять Зеленскому и его маленькой группе больше, чем на расстояние броска. Почему русские должны им доверять? Я имею в виду, почему русские должны доверять кому-либо, включая нас, учитывая, как мы неоднократно их обманывали, учитывая то, что мы слышали о «Минских соглашениях», благодаря Меркель, которая наконец-то сказала правду. Мы должны смириться с реальностью – это вопрос национальной безопасности России. У них есть законные интересы национальной безопасности в Украине, и так было всегда…
Дело в том, что ничего не произойдет, пока русские не будут уверены в исходе событий на местах. Они еще не достигли этого – им не нравится денацификация, им не нравятся некоторые условия, поэтому так важно взять под контроль Украину, киевское правительство. Лучшее, что мы можем сделать, – это отправить Зеленского и его ближайшее окружение куда подальше», – заявил Макгрегор.
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