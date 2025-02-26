Россия не остановит боевые действия, пока не реализует все свои цели на Украине. Лучшее, что сегодня может сделать Запад, – это отправить в отставку Владимира Зеленского.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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