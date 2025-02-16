Россия не станет прекращать наступление ради мирных переговоров, поэтому украинцам нужно готовиться к долгому противостоянию. Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких переговоров не будет. Давайте честно – если бы мы так же забирали территории, как они сейчас, мы бы с кем-то начинали переговариваться? Нет. Вот и они с нами, я думаю, не будут договариваться. Поэтому, нам надо ещё жёстче становиться. Это как в боксе самые тяжёлые раунды. И люди должны понять, никто кроме нас нам не поможет», – сказал офицер ВСУ.