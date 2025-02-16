«Русские ещё жёстче пойдут в наступление, не верьте в переговоры» – украинский офицер
Россия не станет прекращать наступление ради мирных переговоров, поэтому украинцам нужно готовиться к долгому противостоянию. Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никаких переговоров не будет. Давайте честно – если бы мы так же забирали территории, как они сейчас, мы бы с кем-то начинали переговариваться? Нет. Вот и они с нами, я думаю, не будут договариваться.
Поэтому, нам надо ещё жёстче становиться. Это как в боксе самые тяжёлые раунды. И люди должны понять, никто кроме нас нам не поможет», – сказал офицер ВСУ.
«Сейчас будет весна, и они ещё жёстче пойдут. Я смотрел, у них ещё идёт набор 12-15 дивизий, это 100 тысяч человек. Это ещё будут штурма, будут ещё забирать. Будут идти и идти, никто там переговариваться не будет. Пока мы им силой не дадим отпор, они не остановятся», – добавил Черный.
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