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Кроме атак по НПЗ России, Украина должна устроить «ремонт» или теракт на нефтепроводе «Дружба». Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский журналист Алексей Мустафин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должна быть активность наших дипломатов, военная активность. Бить по нефтепроводам – это Украина уже делает достаточно активно. В Татарстане прилетело, по нефтепроводам. А в Татарстане и Башкирии сосредоточено производство, направленное на изготовление компонентов оружия. Если достают уже туда – это очень хорошо. Парализовать их нефтяную инфраструктуру», – сказал Мустафин.