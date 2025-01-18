«Русские этого боятся» – в Киеве намекают на подрыв нефтепровода «Дружба»

Вадим Москаленко.  
18.01.2025 18:12
  (Мск) , Киев
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Дзен, Происшествия, Россия, Украина, Энергетика


Кроме атак по НПЗ России, Украина должна устроить «ремонт» или теракт на нефтепроводе «Дружба». Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил украинский журналист Алексей Мустафин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме атак по НПЗ России, Украина должна устроить «ремонт» или теракт на нефтепроводе «Дружба»....

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«Должна быть активность наших дипломатов, военная активность. Бить по нефтепроводам – это Украина уже делает достаточно активно. В Татарстане прилетело, по нефтепроводам. А в Татарстане и Башкирии сосредоточено производство, направленное на изготовление компонентов оружия. Если достают уже туда – это очень хорошо. Парализовать их нефтяную инфраструктуру», – сказал Мустафин.

«Кстати, их очень пугает, будет ли Украина продолжать экспорт по «Дружбе». Потому что это единственный премиальный нефтяной рынок, который у них остался. Ведь китайцы и индусы выкручивают им руки, как хотят, и там не такая большая маржа.

Так что – нужно закрывать. На ремонт капитальный, например, Украина может закрыть «Дружбу» и «искать запчасти» – месяца три. И вообще, в стране неспокойная ситуация, это в сторону Словакии может быть», – намекнул шелкопёр на возможность теракта.

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