«Русские бьют ежедневно, не осталось ни одной целой электростанции!» – укро-министр жалуется в Верховной раде

Многие города и регионы Украины провалили подготовку к полному блэкауту. Об этом на выступлении в Верховной раде заявил новый министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня Украина проходит самую сложную зиму за всё время полномасштабной войны. По объектам критической инфраструктуры россияне работают всем своим арсеналом – баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны. За прошедший год они нанесли по энергетике 612 комбинированных атак. Сейчас интенсивность растёт, удары происходят каждый день. На Украине не осталось ни одной электростанции, которая за время войны не получила бы ударов. Выбита тысяча мегаватт генерации. Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом. По всей стране действуют ограничения как бытовые, так и для промышленности и бизнеса. Ситуация очень сложная. По отдельным городам и регионам подготовку провалили. За эти два дня на должности я увидел, что многие вещи пробуксовывают. Сейчас будем наводить порядок», – сказал Шмыгаль.

Тем не менее, никакой конкретики или сроков восстановления он не назвал – только попросил украинцев экономить ещё сильней.