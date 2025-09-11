Русская музыка как протест. В Киеве испугались настроений среди молодежи на Украине

Вадим Москаленко.  
11.09.2025 13:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 679
 
Дзен, Культура, Мова, Молодёжь


Громко звучащая на улице музыка российских музыкантов или исполнение песен на русском языке среди молодёжи стало одной из форм подросткового протеста на Украине.

Об этом в эфире «Громадського радио» заявил певец украинской группы «Хамерман Знищує Віруси» Альберт Цукренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не любить эту патриотическую повестку дня, воспринимать это как какое-то насилие над собой, как мир старших, против которых они бунтуют, – это естественно для детей и подростков, любым образом себя противопоставлять. И самый простой способ тригерить и противопоставлять себя – это петь под гитару что-то русское или громко включить на блютуз-колонке в городе. Вот такая форма вызова.

Очевидно, что каким-то образом это идёт и от семьи. Это не может зародиться в украиноязычной патриотической среде, а в среде «какая разница?» – запросто. Не говоря уже о сознательно «ватных» родителях, подростках из семей с такими родителями», – вещал Цукренко.

Ведущую не на шутку встревожили слова бандеровского трубадура.

«20 лет назад вызовом была проукраинская позиция и громкая украинская музыка. Да, изменился мейнстрим. Но мне очень страшно, что из этого подросткового вызова прорастёт политическая позиция», – испугалась укро-пропагандистка.

