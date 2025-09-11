Русская музыка как протест. В Киеве испугались настроений среди молодежи на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Громко звучащая на улице музыка российских музыкантов или исполнение песен на русском языке среди молодёжи стало одной из форм подросткового протеста на Украине.

Об этом в эфире «Громадського радио» заявил певец украинской группы «Хамерман Знищує Віруси» Альберт Цукренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не любить эту патриотическую повестку дня, воспринимать это как какое-то насилие над собой, как мир старших, против которых они бунтуют, – это естественно для детей и подростков, любым образом себя противопоставлять. И самый простой способ тригерить и противопоставлять себя – это петь под гитару что-то русское или громко включить на блютуз-колонке в городе. Вот такая форма вызова. Очевидно, что каким-то образом это идёт и от семьи. Это не может зародиться в украиноязычной патриотической среде, а в среде «какая разница?» – запросто. Не говоря уже о сознательно «ватных» родителях, подростках из семей с такими родителями», – вещал Цукренко.

Ведущую не на шутку встревожили слова бандеровского трубадура.