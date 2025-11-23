«Русская церковь страшнее «Вагнера» и ДШБ»! – Луценко

Игорь Шкапа.  
23.11.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 89
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, Церковь


Для Украины гораздо важнее не допустить прекращения гонений на православие, даже ценой потери территорий.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья.

Для Украины гораздо важнее не допустить прекращения гонений на православие, даже ценой потери территорий....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он сомневается, что Зеленский, несмотря на публичную риторику, отверг предложенный США проект мирного плана из 28 пунктов, и напомнил, что официально Банковая сообщила, что в целом соглашается, но планируется внесение правок.

«Если речь идет о том, что мы отдаем незавоеванные территории взамен на то, что на завоеванных территориях Украина прекращает быть навсегда, то, конечно, это неприемлемый вариант. Если нам говорят о том, что русский язык будет государственным, а Русская церковь будет неприкосновенна – это неприемлемый вариант.

Причем я этому придаю большее значение даже, чем территории. Ибо проблема церкви – это проблема влияния на украинское общество из Москвы еще со времен Хмельницкого. Это более страшное дело даже, чем язык. Это более страшное дело, чем наступательные действия «Вагнера» или русского ДШБ», – считает Луценко.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить