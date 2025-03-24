Русские расширяют фронт в Сумской области. В Белгородской идут встречные бои

Игорь Шкапа.  
24.03.2025 08:49
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Продолжаются бои на границе в Белгородской области, куда сумели зайти формирования киевского режима.

Главной точкой противостояния стало село Демидовка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжаются бои на границе в Белгородской области, куда сумели зайти формирования киевского режима. Главной...

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Вчера появилась информация, что ВСУ сумели закрепиться в южной части населенного пункта.

По словам, военного блогера Юрии Подоляки, противник воспользовался несогласованностью российских подразделений. Впрочем, позже он написал, что ВСУ выбили.

«Выбили наши противника из Демидовки. Идет зачистка. Работали, «Спецназ-Ахмат», 155-ка и спецназ ГРУ», – утверждает Подоляка.

По его словам, в свою очередь ВС РФ сумели зайти на территорию Сумской области еще в одном месте в районе села Владимировка и завязали бои за него.

В свою очередь связываемый с Погранслужбой ФСБ тг-канал «Два майора» уверяет, что к ночи бои в Демидовке продолжались.

«В Белгородской области вчера основные события развернулись у Демидовки, которая, судя по сообщениям с мест, переходила из рук в руки. В селе к ночи присутствовали силы обеих сторон, шли бои. В небе множество дронов с обеих сторон, враг продолжает попытки пробиться, изменения тактики противника касаются более активного применения пехотных подразделений, нежели чем бронетехники, которой ВСУ немало потеряли за прошедшие дни сражений», – пишет паблик.

О непростой ситуации в Белгородском приграничье свидетельствует и ночной пост губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Возвращаться в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Краснояружского района, которые временно покинули свои жилища, возвращаться пока нельзя. Нужно помнить о главном. Конечно, жалко хозяйство, но главное, что есть у человека, – его здоровье, его жизнь, и мы не можем позволить, чтобы люди гибли, поэтому максимально отрабатываем ситуацию с точки зрения безопасности жителей», – написал Гладков.

На Курщине же осталось освободить еще четыре населенных пункта.

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