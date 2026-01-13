Русофоб Коэн (Коган): «Приднестровье – это джунгли, как Донецк и Газа. Ликвидировать»
Украина и Молдова должны купировать Приднестровье как территорию с пророссийскими настроениями.
Об этом именующий себя американским политологом Ариэлем Коэном уроженец Ялты русофоб Валерий Коган заявил на канале беглого телеведущего-иноагента Евгения Киселёва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если Украина держится, конечно – и в интересах Молдовы, и в интересах Украины, чтобы Приднестровье не было пророссийским – настолько, насколько оно есть сейчас. И не будем забывать, что и Приднестровье, и Абхазия, кстати говоря, Донецк, Луганск – это очень криминализированная территория. И Газа, кстати, тоже.
Это территории, которые кто-то может назвать квазигосударствами, эксклав. Ну, такие – джунгли-джунгли», – трепался русофоб.
«И в этих джунглях сидит Хизболла и занимается своими нелегальными всякими проектами, в том числе, контрафакт торговых марок, фальшивые сумки, фальшивые деньги, производят наркотики и так далее. Приднестровье – это из той же оперы», – утверждал «гуманист» Коган.
