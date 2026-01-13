Русофоб Коэн (Коган): «Приднестровье – это джунгли, как Донецк и Газа. Ликвидировать»

Вадим Москаленко.  
13.01.2026 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 602
 
Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иноагенты, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Пропаганда, Россия, Украина


Украина и Молдова должны купировать Приднестровье как территорию с пророссийскими настроениями.

Об этом именующий себя американским политологом Ариэлем Коэном уроженец Ялты русофоб Валерий Коган заявил на канале беглого телеведущего-иноагента Евгения Киселёва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Молдова должны купировать Приднестровье как территорию с пророссийскими настроениями. Об этом именующий...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если Украина держится, конечно – и в интересах Молдовы, и в интересах Украины, чтобы Приднестровье не было пророссийским – настолько, насколько оно есть сейчас. И не будем забывать, что и Приднестровье, и Абхазия, кстати говоря, Донецк, Луганск – это очень криминализированная территория. И Газа, кстати, тоже.

Это территории, которые кто-то может назвать квазигосударствами, эксклав. Ну, такие – джунгли-джунгли», – трепался русофоб.

«И в этих джунглях сидит Хизболла и занимается своими нелегальными всякими проектами, в том числе, контрафакт торговых марок, фальшивые сумки, фальшивые деньги, производят наркотики и так далее. Приднестровье – это из той же оперы», – утверждал «гуманист» Коган.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить