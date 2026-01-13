Украина и Молдова должны купировать Приднестровье как территорию с пророссийскими настроениями.

Об этом именующий себя американским политологом Ариэлем Коэном уроженец Ялты русофоб Валерий Коган заявил на канале беглого телеведущего-иноагента Евгения Киселёва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Украина держится, конечно – и в интересах Молдовы, и в интересах Украины, чтобы Приднестровье не было пророссийским – настолько, насколько оно есть сейчас. И не будем забывать, что и Приднестровье, и Абхазия, кстати говоря, Донецк, Луганск – это очень криминализированная территория. И Газа, кстати, тоже.

Это территории, которые кто-то может назвать квазигосударствами, эксклав. Ну, такие – джунгли-джунгли», – трепался русофоб.