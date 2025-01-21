Русофоб Хербст: Посеять хаос в России и развалить её мешает историческая закономерность
Нужно делать всё, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в РФ и пытаться свергнуть правительство, однако «если историческая закономерность сохранится», то все усилия будут зря.
Об этом в эфире украинского телеканала «Дом» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Какое будущее ждёт Россию? Может, действительно, ей надо стать меньше, изменить конфигурацию, чтобы стать мирным нормальным государством?», – вопрошал пропагандист канала.
«Если американская политика будет хотя бы соответствовать задаче, или если американская политика будет сильной, Путин проиграет эту войну. Шансы на то, что она, вероятно, закончится в эти дни, есть. Вместе с лидером Украины мы занимаемся этим. Россия просто не реагирует.
Есть шансы, что будет ослаблена жёсткая авторитарная система, за развитием которой мы наблюдали в последние годы. Это может привести к определённому хаосу в России, возможно, некоторые регионы даже будут стремиться к независимости.
Но если историческая закономерность сохранится, Москва найдёт способ удержать контроль над этими регионами. И какое бы ослабление авторитарной системы мы ни наблюдали, за ним последует новое ужесточение», – ответил Хербст.
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