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Нужно делать всё, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в РФ и пытаться свергнуть правительство, однако «если историческая закономерность сохранится», то все усилия будут зря.

Об этом в эфире украинского телеканала «Дом» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какое будущее ждёт Россию? Может, действительно, ей надо стать меньше, изменить конфигурацию, чтобы стать мирным нормальным государством?», – вопрошал пропагандист канала.