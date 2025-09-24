Румынке Санду простили выходку, за которую Зеленского публично выпороли
Соросовская сетка не стала устраивать показательной порки прозападной президентке Молдовы Майе Санду, хотя она сделала то же самое, что попытался утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский — уволила минувшей весной специально присланную из США антикоррупционную прокуроршу Веронику Драгалин.
Однако картонного майдана в Кишиневе не случилось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
А повод для этого был. Молдавские «пленки Миндича» – это расследование крупных хищений при строительстве дорог. Ими занимался ближайший соратник Санду бывший вице-премьер Андрей Спыну, ранее ведший переговоры с «Газпромом».
Сама изгнанная прокурорша выложила всю подноготную российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, позвонившим ей от имени главы НАБУ Семёна Кривоноса.
«Сама президент попросила меня уйти в отставку. Она была очень враждебна по отношению ко мне последние полгода моего нахождения там. Я действительно не знаю, почему. У меня был с ней разговор один на один в январе. И она, по сути, сказала, что ей просто нужно, чтобы я покинула пост. А когда я попыталась понять в чем проблема, она толком не ответила. Мне показалось, что кто-то другой принял решение за нее. Но я все еще немного сбита с толку. Моя работа на этой должности привела к хорошим результатам», – искренне объясняла она.
«Наш офис предоставлял хорошую статистику, действительно хорошие показатели — все, что было нужно ЕС. Они были очень довольны нашими результатами. У меня есть некоторые теории о том, что у нас были определенные очень громкие конфиденциальные расследования, которые, возможно, ей не очень понравились, потому что касались людей, связанных с PAS или внутри партии PAS. Возможно, ей не нравилось, насколько объективным было наше ведомство в том смысле, что оно не преследовало только политических врагов и не защищало определенных людей», – рассказала Драгалин.
