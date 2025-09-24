Соросовская сетка не стала устраивать показательной порки прозападной президентке Молдовы Майе Санду, хотя она сделала то же самое, что попытался утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский — уволила минувшей весной специально присланную из США антикоррупционную прокуроршу Веронику Драгалин.

Однако картонного майдана в Кишиневе не случилось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

А повод для этого был. Молдавские «пленки Миндича» – это расследование крупных хищений при строительстве дорог. Ими занимался ближайший соратник Санду бывший вице-премьер Андрей Спыну, ранее ведший переговоры с «Газпромом».

Сама изгнанная прокурорша выложила всю подноготную российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, позвонившим ей от имени главы НАБУ Семёна Кривоноса.

«Сама президент попросила меня уйти в отставку. Она была очень враждебна по отношению ко мне последние полгода моего нахождения там. Я действительно не знаю, почему. У меня был с ней разговор один на один в январе. И она, по сути, сказала, что ей просто нужно, чтобы я покинула пост. А когда я попыталась понять в чем проблема, она толком не ответила. Мне показалось, что кто-то другой принял решение за нее. Но я все еще немного сбита с толку. Моя работа на этой должности привела к хорошим результатам», – искренне объясняла она.