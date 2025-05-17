Ротару: «Мова – это оружие, никаких коммуникаций с врагом»

Вадим Москаленко.  
17.05.2025 18:10
  (Мск) , Киев
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Дзен, Культура, Мова, Русофобия, Украина


С младшей сестрой украинской артистки Софии Ротару Аурикой после начала СВО «произошла транформация». Она наняла репетитора по украинскому языку, начала яростно переводить все песни на «мову» и прервала любые коммуникации со знакомыми и коллегами в России.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Интер», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С младшей сестрой украинской артистки Софии Ротару Аурикой после начала СВО «произошла транформация». Она...

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«Да, я до сих пор совершенствую украинский язык, считаю, что сейчас это необходимо. Необходимо всем нам знать украинский язык, я усовершенствую, работаю над этим, потому что это наше оружие… Ещё не все песни перевела на украинский язык, но большинство перевела и пою в программе, в которой есть только украинские и молдавские песни. …

Не хочу [больше петь на русском языке] после начала войны. Считаю, все наши артисты не хотят больше петь на русском языке, это принципиальная позиция. …Да, сознательно [прекратила коммуникацию со своей стороны], не хочется ни с кем говорить из России», – рассказала Ротару.

На вопрос о сестре Софии, участнице скандалов с недвижимостью в Крыму, она отвечала кратко и неохотно.

«Переживает [эту ситуацию], как и все украинцы. Единственное, что могу сказать, что она в Киеве, она вместе с украинцами, и всё хорошо», – сказала Ротару.

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