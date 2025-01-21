Россию ждут большие сюрпризы: почему Трамп на инаугурации ничего не сказал об Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Немецкая частная телестанция n-tv анализирует возможные последствия прихода к власти в США Дональда Трампа для украинского сюжета: Общий вывод таков: «Россию ждут большие проблемы».

«Во время инаугурационной речи новый президент США ни слова не говорит о конфликте на Украине. Похоже, в Белом доме ситуация меняется. Если глава Кремля Путин не захочет заключить сделку, он уничтожит собственную страну, говорит Трамп. Ничего более конкретного он не сказал», – отмечается в материале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, отказываясь от соглашения… Я думаю, у России будут большие проблемы», — заявил Трамп вчера вечером в Белом доме.

Трамп добавил, что намерен встретиться с Путиным. На вопрос, когда именно он будет говорить с российским президентом, Трамп ответил: «Возможно, очень скоро».

Канал напоминает, что Трамп уже проводил саммит с президентом России во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год. Он «очень хорошо» с ним поладил», продолжил Трамп.

На вопрос, когда он собирается урегулировать конфликт, Трамп ответил: «Мы постараемся сделать это как можно быстрее».

Когда республиканца спросили о его грандиозном заявлении во время предвыборной кампании, что он может закончить противостояние в течение 24 часов, он ответил, что находится на своем посту всего полдня. «У меня есть еще полдня».

Отметим, что такая тональность целого ряда западных комментаторов резко контрастирует с восторженным настроением их российских коллег, многие из которых не скрывают в соцсетях своего положительного душевного подьема от просмотра инаугурации Трампа, а некоторые называют этот момент чуть ли не «великим днем» и «началом нового мира».

Очевидно, что в рамках намечающейся стратегии Трампа давление на Россию по всем фронтам для принуждения к сделке на американских условиях будет не меньшим, чем аналогичное давление на киевский режим, а намечающиеся переговоры – крайне непростыми и совсем не похожими на рисуемую частью комментаторов картину совместного передела мира Вашингтоном и Москвой.

Трамп при этом, действует не в интересах Украины или России, а преследует свои интересы, понимаемые им, как американские национальные.