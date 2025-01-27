«Россию спасли мобилизованные – в первую очередь ДНР и ЛНР» – Сладков
Мобилизованным нужно предоставлять все возможности для перехода на контракт, но заставлять их его подписывать нельзя ни в коем случае.
Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Модератор мероприятия Вадим Авва спросил, есть ли какая-то разница между контрактниками и мобилизованными, и какие сейчас настроения.
«Нет разницы. Мобилизованные давно доказали, что они умеют воевать, что они способны быстро учиться, многие из них хотят воевать. Но я против того, чтобы их заставляли подписывать контракт – заставляли! Предоставлять возможности все – пожалуйста. Заставлять – нет.
Мобилизованным нижайший поклон. Это люди, которые спасли Россию. В первую очередь, мобилизованным ДНР и ЛНР, никто не бегал там особо, все пошли на фронт», – ответил Сладков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: