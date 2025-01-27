«Россию спасли мобилизованные – в первую очередь ДНР и ЛНР» – Сладков

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Мобилизованным нужно предоставлять все возможности для перехода на контракт, но заставлять их его подписывать нельзя ни в коем случае.

Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор мероприятия Вадим Авва спросил, есть ли какая-то разница между контрактниками и мобилизованными, и какие сейчас настроения.