«Россию спасли мобилизованные – в первую очередь ДНР и ЛНР» – Сладков

Максим Столяров.  
27.01.2025 16:10
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Мобилизованным нужно предоставлять все возможности для перехода на контракт, но заставлять их его подписывать нельзя ни в коем случае.

Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизованным нужно предоставлять все возможности для перехода на контракт, но заставлять их его подписывать...

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Модератор мероприятия Вадим Авва спросил, есть ли какая-то разница между контрактниками и мобилизованными, и какие сейчас настроения.

«Нет разницы. Мобилизованные давно доказали, что они умеют воевать, что они способны быстро учиться, многие из них хотят воевать. Но я против того, чтобы их заставляли подписывать контракт – заставляли! Предоставлять возможности все – пожалуйста. Заставлять – нет.

Мобилизованным нижайший поклон. Это люди, которые спасли Россию. В первую очередь, мобилизованным ДНР и ЛНР, никто не бегал там особо, все пошли на фронт», – ответил Сладков.

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