Россию планируют отвлечь на Белоруссию, чтобы устроить вооруженный мятеж в Москве – Шингаркин

Для ввода контингента НАТО в Белоруссию может быть использована провокация на Белорусской АЭС в городе Островец, расположенной рядом с литовской границей.

Такое мнение высказывает экс-депутат Госдумы РФ Максим Шингаркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По-прежнему считается, что основанием для ввода под видом то ли «миротворческих» сил, то ли сил чрезвычайного реагирования контингентов стран НАТО — скорее всего, это будут армейские или полицейские подразделения Польши и прибалтийских государств — на территорию Белоруссии должна стать некая чрезвычайная ситуация. Ситуация с Островецкой АЭС является наиболее критической. Это не обязательно будет реальная авария. Ее несложно симулировать при наличии в руках информационного ресурса. Поди докажи, что аварии нет, если вам все будут рассказывать, что авария есть», – сказал Шингаркин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он не исключает, что со стороны ВСУ будет имитироваться прорыв, например, в Брянскую область, чтобы сковать силы ВС РФ и исключить возможность поддержки Минска со стороны Москвы.

«Есть несколько сценариев. Но мы можем говорить, что подготовка к организации массовых беспорядков в Белоруссии вышла на финишную прямую. Они планируют делегитимизировать результаты президентских выборов, создать условия для политической блокады республики, для ввода натовских войск и для попытки государственного переворота. В том числе через беспорядки в Минске и вторжение «миротворцев», «сил правопорядка» или «сил чрезвычайного реагирования», неважно, как они их назовут, прибалтийских государств или Польши в приграничные районы Белоруссии», – уверен политик.

По его словам, это делается для того, чтобы Москва по запросу Минска послала на помощь Белоруссии силы Росгвардии и полицейские резервы, после чего «похожий сценарий должен начать реализовываться в самой РФ».

«Но здесь в плане у наших врагов стоит вооруженный мятеж, ядром которого будут иностранные рабочие, находящиеся на территории РФ. Вот такая последовательность действий. Все это должно стать общим фоном, на котором будет происходить принуждение РФ к заключению невыгодных для нее соглашений о приостановке СВО. И все молчат о том, что ключевым требованием Трампа на переговорах будет передача Запорожской АЭС Киеву», – считает экс-депутат.

Он говорит, что организаторы мятежа намерены объявить чрезвычайную ситуацию на Островецкой АЭС.