Россияне обманывают нас, запуская дешевые корейские ракеты – экс-офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
23.06.2025 18:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В своей новой тактике ударов по Украине Россия использует дешевые северокорейские аналоги «Искандеров», смешивая их с ударами дорогой «высокоточки». Это сбивает с толку украинскую ПВО, которая не видит разницы между баллистическими ракетами.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В своей новой тактике ударов по Украине Россия использует дешевые северокорейские аналоги «Искандеров», смешивая...

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«Баллистику нам нечем сбивать. Стоимость противоракеты может быть выше, чем стоимость баллистической ракеты. Тем более, противник использует корейские модификации, которые явно недорогие, а сбивать их приходится только «Пэтриотами».

Противник пользуется тем, что мы не можем сбивать все их ракеты, – и наносит удары. В том числе, вот этими корейскими дешевыми ракетами они маскируют свои более высокоточные. И их невозможно отличить по траектории нашим ПВО, поэтому как бы воспринимается весь этот поток как баллистические ракеты», – сетовал бывший ВСУшник.

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