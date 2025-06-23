Россияне обманывают нас, запуская дешевые корейские ракеты – экс-офицер ВСУ

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В своей новой тактике ударов по Украине Россия использует дешевые северокорейские аналоги «Искандеров», смешивая их с ударами дорогой «высокоточки». Это сбивает с толку украинскую ПВО, которая не видит разницы между баллистическими ракетами.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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