Россия захватит Прибалтику за три дня, и НАТО не поможет – Кривонос
Российская армия может захватить Прибалтику менее чем за неделю, и остальные члены НАТО ничего не смогут с этим поделать.
Об этом на канале «НТА» заявил генерал ВСУ, бывший замкомандующего сил ССО и экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Путин рассматривает вариант захвата стран Прибалтики за 3-5 суток. И нужно учитывать, что серьёзная пятая колонна, которая есть в двух странах из трёх, может помощь им этого достичь. Это как раз провал национальной политики со стороны политического руководства этих стран.
И проблема в том, что готовность первого эшелона НАТО к активным боевым действиям – 38-45 суток. Так скажите, кто придёт на помощь?
А за этот месяц россияне успеют разрулить и подать в информационное пространство определённые вещи, используя старый алгоритм защиты русскоязычного населения», – рассуждал Кривонос.
«Как показывает опыт предыдущих лет, другие страны всегда будут жертвовать более маленькими в пользу собственной безопасности, и все договора могут оказаться пшиком. Ведь даже в пятой статье устава НАТО не написано, что все должны воевать», – добавил укро-генерал.
