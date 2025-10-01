Россия захватит Прибалтику за три дня, и НАТО не поможет – Кривонос

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия может захватить Прибалтику менее чем за неделю, и остальные члены НАТО ничего не смогут с этим поделать.

Об этом на канале «НТА» заявил генерал ВСУ, бывший замкомандующего сил ССО и экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин рассматривает вариант захвата стран Прибалтики за 3-5 суток. И нужно учитывать, что серьёзная пятая колонна, которая есть в двух странах из трёх, может помощь им этого достичь. Это как раз провал национальной политики со стороны политического руководства этих стран. И проблема в том, что готовность первого эшелона НАТО к активным боевым действиям – 38-45 суток. Так скажите, кто придёт на помощь? А за этот месяц россияне успеют разрулить и подать в информационное пространство определённые вещи, используя старый алгоритм защиты русскоязычного населения», – рассуждал Кривонос.