Россия за три года сделает из украинцев армию, воюющую против Европы – Луценко

Анатолий Лапин.  
06.06.2025 14:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Из зомбированного украинского населения всего за три-четыре года Россия сделает воинов, готовых сражаться за нее в странах Европы. Якобы это и является основной целью СВО.

Об этом в эфире включенного Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов беглого либерала Евгения Киселева заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из зомбированного украинского населения всего за три-четыре года Россия сделает воинов, готовых сражаться за...

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«Не в Украине дело, ну и не столько в Украине дело. Я давно, еще, кажется, в 16-м году говорил, что цель Путина – не Крым, не Донбасс и даже не Украина. Его цель – захват всей Украины с тем, чтобы украинские хлопцы и девчата в русском камуфляже с промытыми мозгами через 3−4 года уже сидели в окопах под Варшавой и Вильнюсом.

В этом смысл всего, что происходило с 14-го года… Вот с 14-го по 16-й, ну даже по 18-й год, кто воевал в так называемой антитеррористической операции с того бока? Граждане Украины», – заявил Луценко

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