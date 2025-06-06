Россия за три года сделает из украинцев армию, воюющую против Европы – Луценко
Из зомбированного украинского населения всего за три-четыре года Россия сделает воинов, готовых сражаться за нее в странах Европы. Якобы это и является основной целью СВО.
Об этом в эфире включенного Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов беглого либерала Евгения Киселева заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не в Украине дело, ну и не столько в Украине дело. Я давно, еще, кажется, в 16-м году говорил, что цель Путина – не Крым, не Донбасс и даже не Украина. Его цель – захват всей Украины с тем, чтобы украинские хлопцы и девчата в русском камуфляже с промытыми мозгами через 3−4 года уже сидели в окопах под Варшавой и Вильнюсом.
В этом смысл всего, что происходило с 14-го года… Вот с 14-го по 16-й, ну даже по 18-й год, кто воевал в так называемой антитеррористической операции с того бока? Граждане Украины», – заявил Луценко
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