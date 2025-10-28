Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Объем выпуска «Гераней» в России достиг такого масштаба, что их отправляют на склад в расчете на «будущую войну».

Об этом в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

