Россия выдвинула Штатам шесть условий. У Трампа думают

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Bloomberg передает слова Дональда Трампа, пообещавшего, что Вашингтон рассмотрит требования Москвы по прекращению огня в Черном моря, которые были заявлены по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23–25 марта.

«Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», — отметил Трамп.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

В частности, российская сторона потребовала снять санкции с Россельхозбанка и других банков, задействованных в экспорте продовольствия и удобрений, а также с производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции и судов под флагом России, которые перевозят соответствующие грузы.

Вместе с тем, Трамп предположил, что РФ может намеренно затягивать переговоры о прекращении огня на Украине и уклоняться от заключения соглашения.

«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они тянут время. Я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать», — сказал Трамп

В интервью программе Greg Kelly Reports из комнаты Рузвельта в Белом доме Трамп также заявил, что обе стороны конфликта на Украине теряют в среднем по 2500 солдат каждую неделю.

«Они не американцы, но для меня это не имеет значения, с этой точки зрения… Я вижу фотографии полей сражений; я бы предпочел их даже не видеть. По всему полю разбросаны руки, ноги и головы. Оружие просто смехотворно. Теперь это большое дело с беспилотниками… И я просто хочу, чтобы это прекратилось», — сказал Трамп.

Тем временем Кремль заявил, что Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме:

Нефтеперерабатывающие предприятия; Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; Атомные электростанции; Дамбы гидроэлектростанций.

Кремль заявляет, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договорённости, может быть продлён.

В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

На Украине уже выразили недовольство этим списком, назвав его «манипуляцией». Украина не подтверждала пока, что описанный выше перечень объектов согласован. Также Киев не считает, что мораторий вступил в силу ещё 18 марта.

Российский политолог Максим Жаров считает, что ответ Трампа на условия Кремля покажет нам (хотя и не полностью), насколько всерьёз нынешний Белый дом готов «рвать шаблоны» в прокси-войне Запада с Россией.