Россия выбивает украинских дроноводов, на фронте уже дефицит, – генерал ВСУ
В рядах ВСУ – критические потери операторов беспилотников – по ранению и гибели выбывают на две трети человек больше, чем приходит новых.
Об этом заявил экс-замком ССО ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По операторам дронов. Мы с вами несколько месяцев назад этот поднимали вопрос и говорили, что выбытие подготовленных обученных операторов дронов по разным обстоятельствам: гибель, ранение, у нас в месяц среднем составляет, скажем, X, не будем назвать эту цифру, а готовим мы Y на месяц. И этот Y на две трети меньше, чем X. И мы понимаем, что накапливается та цифра, которая потом приведет к тому, что у нас не будет операторов.
Это только для новичков проводятся курсы в течение недели или двух. В реальности на все нужно не одну, не две и даже не четыре недели.
А для того, чтобы это было качественно, нужно время, люди и деньги», – заявил Кривонос.
