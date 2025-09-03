«Россия всё разведала и накопила ракеты» – киевский эксперт ждёт окончательного сноса украинской энергосистемы

Анатолий Лапин.  
03.09.2025 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 381
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


За несколько последних месяцев Россия выпускала по Украине гораздо меньше ракет, чем способна производить. Это говорит о том, что ВС РФ накопили резерв для массированных ударов в осенний период, и целью этих ударов будут объекты украинской энергетики.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский военный эксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не вижу у россиян дефицита – все лето они запускали меньше ракет, чем производили. Я ориентируюсь на данные нашего ГУР, которое говорит, что россияне способны выпускать 160-170 ракет в месяц. Такого количества не было ни в одном из месяцев – в июне, июле, августе такого количества ракет россияне не запускали

Россияне в значительной степени выпускали намного меньше ракет, чем производили… По анализам маршрутов полетов российских разведывательных беспилотников, причем, не в прифронтовой зоне, а по территории Украины, они действительно выполняют пролеты над объектами энергетики, изучая состояние их защиты.

То есть, как далеко от них размещены зенитные комплексы, полеты происходят над подстанциями, над трансформаторами, над элементами электро- и газовой инфраструктуры. Некоторые вылеты осуществляются даже днем с целью лучшей разведки. Так что этот вариант не исключен, готовиться надо тщательно», – заявил Романенко.

