«Россия всё разведала и накопила ракеты» – киевский эксперт ждёт окончательного сноса украинской энергосистемы

За несколько последних месяцев Россия выпускала по Украине гораздо меньше ракет, чем способна производить. Это говорит о том, что ВС РФ накопили резерв для массированных ударов в осенний период, и целью этих ударов будут объекты украинской энергетики.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский военный эксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

