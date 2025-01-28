Россия всегда будет возвращаться и забирать Украину – депутат Рады забраковал западные гарантии

Анатолий Лапин.  
28.01.2025 17:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Единственными гарантиями для Украины могут быть такие, когда любая страна НАТО будет готова открыть второй фронт против России и атаковать ее. В противном случае российская армия будет каждый раз возвращаться и отбирать Украину.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Голоса» Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственными гарантиями для Украины могут быть такие, когда любая страна НАТО будет готова открыть...

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«Мы можем далеко не уходить в XIX век, мы можем посмотреть в XIX веке. Это и начало века, когда они Украину завоевали, а потом вернулись и, скажем так, часть забрали, потом другую часть забрали. Это мы можем посмотреть уже в современности более-менее, это конец прошлого века. Это Чечня. Когда было два договора, и все равно Россия вернулась, уничтожила, поставила туда своего ставленника.

Мы можем далеко не ходить. Мы можем посмотреть на 2014 год, когда были подписаны Минские договоренности. Потом мы восемь лет в этом формате заседали, и Россия пришла и развязала войну, потому что ее интерес не пропал.

И интерес к Украине у нее никогда не пропадет, об этом пишут и многие эксперты по международной политике. Россия, она всегда имела притязания на Восточную Европу, и Украина для нее всегда была приоритетом. Путин, к сожалению, в этом нарративе вырос, и он в этом нарративе живет. И пока он будет, пока будет эта власть, мы всегда будем под угрозой», – плакался укро-нацист.

«Поэтому даже если что-то там остановится, во что я мало верю, то это на время, и Россия все равно вернется. Нам нужны серьезные гарантии, а их пока я не вижу, никто нам пока не предлагает. Все то, что мы там подписали с кем-то, тайные протоколы, мы можем посмотреть на их действие сейчас. Никто нам не помогает, ни солдатами – какое-то оружие мы закупаем, кто-то нам его дает. Но гарантии, для меня – это когда на меня напали, а там, ну, скажем, Испания, Польша взяла свою армию, подняла и, скажем, с другой стороны ударила по России. Это, я понимаю, гарантии», – бредил Костенко.

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