Россия всегда будет возвращаться и забирать Украину – депутат Рады забраковал западные гарантии

Единственными гарантиями для Украины могут быть такие, когда любая страна НАТО будет готова открыть второй фронт против России и атаковать ее. В противном случае российская армия будет каждый раз возвращаться и отбирать Украину.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Голоса» Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем далеко не уходить в XIX век, мы можем посмотреть в XIX веке. Это и начало века, когда они Украину завоевали, а потом вернулись и, скажем так, часть забрали, потом другую часть забрали. Это мы можем посмотреть уже в современности более-менее, это конец прошлого века. Это Чечня. Когда было два договора, и все равно Россия вернулась, уничтожила, поставила туда своего ставленника. Мы можем далеко не ходить. Мы можем посмотреть на 2014 год, когда были подписаны Минские договоренности. Потом мы восемь лет в этом формате заседали, и Россия пришла и развязала войну, потому что ее интерес не пропал. И интерес к Украине у нее никогда не пропадет, об этом пишут и многие эксперты по международной политике. Россия, она всегда имела притязания на Восточную Европу, и Украина для нее всегда была приоритетом. Путин, к сожалению, в этом нарративе вырос, и он в этом нарративе живет. И пока он будет, пока будет эта власть, мы всегда будем под угрозой», – плакался укро-нацист.