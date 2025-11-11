Россия возвращает Украине первоначальный вид

Анатолий Лапин.  
11.11.2025 12:31
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 438
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Ударами по энергетике в рамках СВО Россия «декоммунизирует» Украину от наследия периода развитого социализма к ее первоначальным сельским истокам.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ударами по энергетике в рамках СВО Россия «декоммунизирует» Украину от наследия периода развитого социализма...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очевидно, что советская власть концентрированно позволила Украине обрести такой мощный технический суверенитет с 45-го по 91-й годы. Зачастую в ущерб каким-то другим советским республикам, в первую очередь, РСФСР.

Мощнейшая атомная промышленность, гидропромышленность, сложнейшая литейная промышленность, шахты, товары высоких переделов, научно-производственный комплекс – все это так или иначе следы ушедшей теперь для Украины эпохи развитого социализма, которую они отчаянно стирают всеми для них доступными способами.

Мы им тоже поможем и сотрем техническую часть эпохи развитого социализма из украинской истории. Обнулим их, вернем к их чистому сельскому началу», – пояснил суть происходящего Живов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить