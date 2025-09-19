Россия вновь усовершенствовала «Герани» – теперь они сами строят сеть и охотятся за локомотивами

Вадим Москаленко.  
19.09.2025 08:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 753
 
Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские ударные дроны «Герань» прошли новую модификацию и стали ещё более опасны для ВСУ. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каждый российский БПЛА является не только приёмником-ретранслятором, но и ретранслятором для другого. Залетая группами, они могут строить сеть, и усиливать сигнал друг друга.

Чаще всего такие БПЛА работали в прифронтовой зоне, на расстоянии 70-80 километров. Но в данный момент мы фиксируем залёт таких БПЛА вглубь 130-150 километров», – сказал Бескрестнов.

«Радикальное отличие этих «Шахедов» в том, что они ведут разведку, могут видеть работу ПВО. Они могут более точно наводиться для ударов. Классический «Шахед» наводится по координатам, а здесь оператором он может быть направлен куда-либо.

И третье, что мы уже фиксировали – это возможность атаки «Шахедами» целей в движении. Это тепловозы, тягачи техники. Раньше такого не было. «Шахед» с боевой частью 50 килограмм – мощное оружие, он не может быть таким манёвренным, как фпв, но поразить медленно движущуюся цель способен достаточно эффективно», – стенал укро-эксперт.

