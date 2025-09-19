Россия вновь усовершенствовала «Герани» – теперь они сами строят сеть и охотятся за локомотивами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские ударные дроны «Герань» прошли новую модификацию и стали ещё более опасны для ВСУ. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каждый российский БПЛА является не только приёмником-ретранслятором, но и ретранслятором для другого. Залетая группами, они могут строить сеть, и усиливать сигнал друг друга. Чаще всего такие БПЛА работали в прифронтовой зоне, на расстоянии 70-80 километров. Но в данный момент мы фиксируем залёт таких БПЛА вглубь 130-150 километров», – сказал Бескрестнов.