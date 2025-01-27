Россия вкладывает миллиарды. Новые регионы не вернут Украине – немецкий журналист
Россия вкладывает миллиарды в восстановление Донбасса, возрождая уничтоженную или поврежденную инфраструктуру. Результатом является массовое возвращение людей в свои дома, а Россия тем самым показывает Западу, что никакого компромисса по статусу этих регионов не будет – они останутся в составе России.
Об этом в эфире видеоблога Meet Your Mentor заявил немецкий журналист Патрик Бааб, одинм из первых иностранцев, побывавших на новых территориях, воссоединенных с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Русские вкладывают миллиарды в Донбасс, строят жилье, дороги, в значительной степени восстановили или построили новые школы. И это просто сигнал людям – лояльность того, мы кое-что для тебя сделаем. Соответственно, Донбасс сегодня является регионом миграции, люди возвращаются.
Но это также – сигнал Западу для возможных переговоров: «Мы не отступим от военных реалий – то, что у нас есть, мы больше не отдадим, это останется российской территорией». И это важно знать», – заявил Бааб.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: