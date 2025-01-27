Россия вкладывает миллиарды. Новые регионы не вернут Украине – немецкий журналист

Анатолий Лапин.  
27.01.2025 11:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Россия вкладывает миллиарды в восстановление Донбасса, возрождая уничтоженную или поврежденную инфраструктуру. Результатом является массовое возвращение людей в свои дома, а Россия тем самым показывает Западу, что никакого компромисса по статусу этих регионов не будет – они останутся в составе России.

Об этом в эфире видеоблога Meet Your Mentor заявил немецкий журналист Патрик Бааб, одинм из первых иностранцев, побывавших на новых территориях, воссоединенных с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия вкладывает миллиарды в восстановление Донбасса, возрождая уничтоженную или поврежденную инфраструктуру. Результатом является массовое...

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«Русские вкладывают миллиарды в Донбасс, строят жилье, дороги, в значительной степени восстановили или построили новые школы. И это просто сигнал людям – лояльность того, мы кое-что для тебя сделаем. Соответственно, Донбасс сегодня является регионом миграции, люди возвращаются.

Но это также – сигнал Западу для возможных переговоров: «Мы не отступим от военных реалий – то, что у нас есть, мы больше не отдадим, это останется российской территорией». И это важно знать», – заявил Бааб.

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