«Россия вернется, ничего не забыв»: Алиев поспешил списать русских в Закавказье

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Баку сознательно идёт на обострение с Москвой, чтобы продемонстрировать, что Азербайджан ушёл из зоны российских интересов под покровительство Турции.

Однако в Баку напрасно рассчитывают, что Москва, занятая СВО на Украине, окончательно покидает Закавказье, заявил в интервью «Rusarm Info» политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Азербайджану важно зафиксировать позиции в Закавказье, которые бы гарантировали его отсутствие в российской сфере интересов. И чтобы он оказался при этом в турецкой сфере интересов, чтобы Россия официально отказалась от претензий на интересы в Азербайджане», – сказал Ищенко.

По его словам, Турция, во многом экономически связанная с Россией, будет избегать выпадов в адрес Москвы, что осознают в администрации Алиева.

«Ему дали понять, что Турция сейчас не будет ввязываться в конфликт с Россией… И поэтому Баку не будет лезть в клинч с Россией, но по мере возможности подобного рода провокационные заявления будут происходить», – сказал Ищенко.

По его мнению, ослабление позиций России в Закавказье – временное.