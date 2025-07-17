«Россия вернется, ничего не забыв»: Алиев поспешил списать русских в Закавказье
Баку сознательно идёт на обострение с Москвой, чтобы продемонстрировать, что Азербайджан ушёл из зоны российских интересов под покровительство Турции.
Однако в Баку напрасно рассчитывают, что Москва, занятая СВО на Украине, окончательно покидает Закавказье, заявил в интервью «Rusarm Info» политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Азербайджану важно зафиксировать позиции в Закавказье, которые бы гарантировали его отсутствие в российской сфере интересов. И чтобы он оказался при этом в турецкой сфере интересов, чтобы Россия официально отказалась от претензий на интересы в Азербайджане», – сказал Ищенко.
По его словам, Турция, во многом экономически связанная с Россией, будет избегать выпадов в адрес Москвы, что осознают в администрации Алиева.
«Ему дали понять, что Турция сейчас не будет ввязываться в конфликт с Россией… И поэтому Баку не будет лезть в клинч с Россией, но по мере возможности подобного рода провокационные заявления будут происходить», – сказал Ищенко.
По его мнению, ослабление позиций России в Закавказье – временное.
«Сверхдержава может вернуться в регионы через 30 лет, ничего не забыв. Сверхдержавы мыслят столетиями и тысячелетиями. В данном случае ничего экстраординарного не происходит», – считает Ищенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: