Россия, в отличие от Запада, не устраивает геноцид. Лучше ее не провоцировать – украинский эксперт
Обвинять Россию в геноциде на Украине нелепо – в нынешнем конфликте она не использовала оружие массового поражения и не вела целенаправленного уничтожения украинцев.
Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Многие варианты, которые могли бы отождествляться с геноцидом, многие действия, они не применялись. Не применялись оружия массового поражения, некоторые виды оружия, которые, скажем, запрещены конвенциями, но которые в некоторых государствах не гнушаются инициаторы геноцида использовать. Ну давайте говорить откровенно, не применялось ядерное оружие, даже тактическое ядерное оружие, не применялось бактериологическое, не применялось биологическое оружие, химическое оружие, не применялось. То есть то, что могло бы говорить именно о целенаправленном геноциде.
Не было ковровых бомбардировок, то есть всех этих составляющих, которые по мнению международных организаций свидетельствуют о геноциде. Не было массового истребления народа именно по этническому или национальному, религиозному или другому признаку. Все это заставляет говорить о том, что стоило бы поостеречься именно от таких громких заявлений, потому что не стоит накликать беду, как говорится… Если сравнить с тем, что происходило в Ираке, с геноцидными действиями британских, например, войск в Афганистане», – заявил Бондаренко.
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