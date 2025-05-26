Россия, в отличие от Запада, не устраивает геноцид. Лучше ее не провоцировать – украинский эксперт

Обвинять Россию в геноциде на Украине нелепо – в нынешнем конфликте она не использовала оружие массового поражения и не вела целенаправленного уничтожения украинцев.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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