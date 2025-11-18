Россия утратила транспортный суверенитет на море

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российский флот в международной морской логистике занимает всего 5-6%.

Об этом заместитель Министра транспорта РФ Александр Пошивай заявил на парламентских слушаниях «О реализации стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня значительная часть экспортно-импортных грузов перевозится судами под иностранным флагом. Из 2115 судов общей вместимостью свыше 30 тыс тонн, заходящих в российские порты, только 54 идут под российским флагом. Остальные иностранцы», – сказал Пошивай.

Он возлагает надежды на принятый Госдумой в первом чтении закон о приоритетном использовании отечественных судов. Правительство выделило на федеральный проект производства судов и судового оборудования более 1,5 трлн руб на 6 лет. Однако новые суда привлекут новые санкционные риски, предупреждает Пошивай.