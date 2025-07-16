Россия умудрилась заработать на санкциях, которые Трамп только пообещал

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Биржевые цены на нефть ощутимо выросли после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал грозное заявление по России на понедельник.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп всех напугал, что будут какие-то жесткие решения по России. Взять и российскую нефть какими-то санкциями убрать полностью с рынка невозможно, потому что Россия – слишком заметный игрок на этом рынке, и любые жесткие решения приведут к разбалансировке и резкому росту цен, что самого Трампа, мягко говоря, не устраивает. Это скажется на ценах на топливо в США, его рейтингах, а он за этим следит очень внимательно», – сказал Симонов.

По его словам, все западные аналитики сейчас винят Трампа в скачке нефтяных цен.