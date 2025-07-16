Россия умудрилась заработать на санкциях, которые Трамп только пообещал

Елена Острякова.  
16.07.2025 19:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина


Биржевые цены на нефть ощутимо выросли после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал грозное заявление по России на понедельник.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Биржевые цены на нефть ощутимо выросли после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал...

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«Трамп всех напугал, что будут какие-то жесткие решения по России. Взять и российскую нефть какими-то санкциями убрать полностью с рынка невозможно, потому что Россия – слишком заметный игрок на этом рынке, и любые жесткие решения приведут к разбалансировке и резкому росту цен, что самого Трампа, мягко говоря, не устраивает. Это скажется на ценах на топливо в США, его рейтингах, а он за этим следит очень внимательно», – сказал Симонов.

По его словам, все западные аналитики сейчас винят Трампа в скачке нефтяных цен.

«Парадоксальным образом в этой логике Россия еще санкций не получила, но уже что-то на них пока заработала», – резюмировал Симонов.

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