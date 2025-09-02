Россия столетиями совершает одну и ту же ошибку, доверяя Западу – Банарь

Россия столетиями не доводит войны с Западом до конца, позволяя противнику окрепнуть и попробовать снова.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу БЕЛТА заявил молдавский политолог и экономист Сергей Банарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша проблема – мы всегда побеждаем в войне за войну, и у нас всегда есть проблемы в войне за мир. Мы никак не можем или не хотим осваивать такие важные инструменты, как мягкая сила, умная сила.

Не хватает нам чего-то. Вот мы идём-идём, и как только приходим к определённому результату, его надо бы застолбить и развивать дальше, – мы расслабляемся.

Мы начинаем думать, что можно доверять Европе, что можно выстроит какие-то партнёрские отношения. Мы эту ошибку совершаем столетиями», – возмутился Банарь.

«Были рассекречены записи переговоров Гитлера и вице-премьера Румынии, где он сказал, что Советский Союз – не экономическая, а биологическая проблема. Исходить надо из этого тезиса, что мы для них – биологическая проблема.

И любые гарантии безопасности, договорённости – будут действовать ровно до той поры, пока Запад опять не поверит в своё военное и экономическое превосходство. И любой договор будет действовать, пока он выгоден.

Честь и достоинство для Запада играют роль ширмы, за которой скрывают всякие пакости. Поэтому ни о каком доверии к Западу речи быть не может, и пока мы этого не поймём, мы будем наступать на те же грабли. Будем надеяться, что XXI век станет исключением из этого правила», – подытожил он.

