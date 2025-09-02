Россия столетиями совершает одну и ту же ошибку, доверяя Западу – Банарь

Россия столетиями не доводит войны с Западом до конца, позволяя противнику окрепнуть и попробовать снова.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу БЕЛТА заявил молдавский политолог и экономист Сергей Банарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша проблема – мы всегда побеждаем в войне за войну, и у нас всегда есть проблемы в войне за мир. Мы никак не можем или не хотим осваивать такие важные инструменты, как мягкая сила, умная сила.

Не хватает нам чего-то. Вот мы идём-идём, и как только приходим к определённому результату, его надо бы застолбить и развивать дальше, – мы расслабляемся.

Мы начинаем думать, что можно доверять Европе, что можно выстроит какие-то партнёрские отношения. Мы эту ошибку совершаем столетиями», – возмутился Банарь.