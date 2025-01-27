Россия создает условия для окружения Купянска

Анатолий Лапин.  
27.01.2025 12:44
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия формирует условия для того, чтобы взять Купянск и близлежащие населенные пункты в оперативное окружение.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика Новостей» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия формирует условия для того, чтобы взять Купянск и близлежащие населенные пункты в...

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«Делается по-военному все правильно. С юга подходят, оперативно-тактическое, оперативное, сверху идет – тактическое, которое перерастет в оперативно-тактическое. Они расширяют плацдарм на Двуречной, в итоге они пойдут вниз на Купянск. Это ударит с севера на Купянск. Купянск и Купянск-Узловой разделены рекой Оскол – какая бы она 15 метров там не была, все равно, это река, попробуй ее возьми в брод.

Они сделали сверху, с Двуречной зашли за реку Оскол и со стороны Купянского направления, севернее Борового, разрезали Купянское направление на две части, там как раз есть переход, он высох – техника тяжелая там пройдет. Получается, в ближайшее время, если война остановлена не будет, они зайдут с юга на север в Купянск, и севера на юг на Купянск. Таким образом возьмут нас опять же в оперативное окружение», – заявил Стариков.

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