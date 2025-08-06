Территория, которая будет занята российскими солдатами, останется под контролем РФ.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Буданов подтвердил слова президента России Владимира Путина, заявившего о том, что «где ступает нога русского солдата, — то наше».

«Все правильно сказано – вот, куда дойдут, это будет под их контролем. А вы думаете, что кто-то этого не понимает?

Нам как гражданам из этого нужно делать только один вывод – что нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Потому что иначе придет ТЦК Российской Федерации, как это происходит на оккупированных территориях», – заявил Буданов.