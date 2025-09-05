«Россия слишком большая!»: украинский дипломат требует перерисовать мировые карты

Украине нужно переделать карты планеты, чтобы не создавать впечатление о необъятных размерах России.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Африка на картах очень неточно отображена. Кстати, ну, может быть, это известный факт, но я напомню… на карте, когда вы смотрите на вот эти наши карты, их нужно менять, кстати. Я думаю, что нужно менять. Я понимаю, что есть определенные принципы построения, там оно не нечетко отражает, но Россия, чтобы вы понимали, она в длину, ну, так представьте себе, она такая же, как в ширину сама Африка. Но что мы видим на картинке, на географических картах? Совсем другую картину!», – негодует дипломат.

По его словам, у американцев совсем другие карты.