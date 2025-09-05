«Россия слишком большая!»: украинский дипломат требует перерисовать мировые карты

Игорь Шкапа.  
05.09.2025 16:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 702
 
Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине нужно переделать карты планеты, чтобы не создавать впечатление о необъятных размерах России.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Африка на картах очень неточно отображена. Кстати, ну, может быть, это известный факт, но я напомню… на карте, когда вы смотрите на вот эти наши карты, их нужно менять, кстати. Я думаю, что нужно менять. Я понимаю, что есть определенные принципы построения, там оно не нечетко отражает, но Россия, чтобы вы понимали, она в длину, ну, так представьте себе, она такая же, как в ширину сама Африка. Но что мы видим на картинке, на географических картах? Совсем другую картину!», – негодует дипломат.

По его словам, у американцев совсем другие карты.

«У них в центре Америка Северная и Южная. И потому у них там искажение идет в другом направлении. Поэтому карта не может отобразить реальных размеров местоположения. Это принимайте во внимание, потому что когда говорят об огромной России, то не понимают сколько там на самом деле заселенных территорий, а сколько пустует», – рассуждал Чалый.

